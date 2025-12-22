اقبال انسان پرست پدر شهید والامقام ناصر انسان‌پرست از شهدای اهل سنت بخش اسالم تالش، در سن ۸۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اقبال انسان پرست پدر شهید والامقام ناصر انسان‌پرست از شهدای اهل سنت بخش اسالم تالش، پس از سال‌ها فراق فرزند شهیدش، در سن ۸۰ سالگی به دیار باقی شتافت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید امروز با حضور گسترده مردم قدرشناس اهل تسنن و تشیع، در گلزار شهدای اسالم و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید ناصر انسان‌پرست بیست و پنجم دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به فیض شهادت نائل آمد و نامش جاودانه شد.

حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ارادت مردم منطقه به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آن‌ها را به نمایش گذاشت.