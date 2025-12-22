پخش زنده
اقبال انسان پرست پدر شهید والامقام ناصر انسانپرست از شهدای اهل سنت بخش اسالم تالش، در سن ۸۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این پدر شهید امروز با حضور گسترده مردم قدرشناس اهل تسنن و تشیع، در گلزار شهدای اسالم و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید ناصر انسانپرست بیست و پنجم دی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به فیض شهادت نائل آمد و نامش جاودانه شد.
حضور اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، جلوهای از وحدت، همبستگی و ارادت مردم منطقه به مقام شامخ شهدا و خانوادههای آنها را به نمایش گذاشت.