پخش زنده
امروز: -
براساس مصوبه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه ، شهرداری این شهر مکلف به جمعآوری «جزء ویژه» پسماندهای عادی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ارومیه از تصویب جمعآوری «جزء ویژه» پسماندهای عادی توسط شهرداری ارومیه در سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خبر داد.
مختار خانی با اشاره به مصوبات سومین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرد سال و بروز پدیده وارونگی دمایی، مقرر شد گشتهای ویژه جلوگیری از پسماندسوزی با مسئولیت بخشداریها و با حضور مأموران اجرایی دستگاههای عضو فعال شود و جمعآوری «جزء ویژه» پسماندهای عادی نیز توسط شهرداری ارومیه انجام گیرد.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها، مصوب شد با متخلفان تخلیه پسماندها و نخالههای ساختمانی در حریم و محدوده شهرها و روستاها و نیز مراکز غیرمجاز جمعآوری و تفکیک زباله و ضایعات، برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه در پایان با اشاره به وضعیت نامطلوب تخلیه نخالههای ساختمانی در حاشیه محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: جلوگیری از تخلیه شبانه نخالههای ساختمانی در سطح شهرستان از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود که دستگاههای مسئول موظف به اجرای دقیق آن شدند.
«قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال ۱۳۸۳، پسماندهایی را که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید میشود، مانند زبالههای خانگی و نخالههای ساختمانی، پسماند عادی مینامد.
براساس این قانون، پسماندهای ویژه، آن دسته از پسماندها هستند که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد. بنابراین، «جزء ویژه پسماند عادی» آن دسته از پسماندهای خطرناکی هستند که در پسماندهای عادی یافت میشوند و سلامت انسانها، حیوانها و محیط زیست را به خطر میاندازند.