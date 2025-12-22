مدیر کل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه از تصویب هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و اعتبارات عمرانی و درآمدزا برای تقویت زیر ساخت ها و توان اقتصادی روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته نظری با تأکید استاندار کرمانشاه مبنی بر تجهیز دهیاریها و ارتقای توان خدمات رسانی آنها مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال از این تسهیلات کم بهره از محل پست بانک کشور در کمیته ملی وام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصویب شده که این تسهیلات برای خرید ۲۶ دستگاه ماشین آلات عمرانی و درآمدزای مورد نیاز دهیاریها در هفت شهرستان متقاضی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه طرح های درآمدزا برای نیمه دوم سال جاری به استان کرمانشاه اختصاص یافته که هدف از آن تقویت اشتغال زایی افزایش درآمد پایدار و رونق اقتصادی در مناطق روستایی است.

وی خاطر نشان کرد : در بخش دیگری از این مصوبات ۸۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی نیز به صورت ویژه برای ۱۰ روستای استان که با کمبود جدی زیر ساختها مواجه بودند اختصاص یافته است.