معاون پژوهش آموزش و پرورش استان از برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانشآموزان پسر مشمول خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سعید احمدی از برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانشآموزان پسر مشمول (دانشآموزان ۱۸ سال تمام) خبر داد.
وی افزود: با راهاندازی سامانه ثبت درخواست معافیت تحصیلی بهصورت اینترنتی، دانشآموزان پسر مشمول دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل خود ندارند.
احمدی گفت: دانشآموزان متقاضی میتوانند با ورود به سامانه سخا به نشانی https://www.sakha.epolice.ir، مراحل ثبت درخواست خود را آغاز کنند و با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشآموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی–دانشآموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی بهصورت برخط از سامانه دانشآموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش و پرورش استخراج میشود و دانشآموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبتنام کرده باشند.