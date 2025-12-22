به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سعید احمدی از برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان پسر مشمول (دانش‌آموزان ۱۸ سال تمام) خبر داد.

وی افزود: با راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست معافیت تحصیلی به‌صورت اینترنتی، دانش‌آموزان پسر مشمول دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل خود ندارند.

احمدی گفت: دانش‌آموزان متقاضی می‌توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی https://www.sakha.epolice.ir، مراحل ثبت درخواست خود را آغاز کنند و با کلیک بر روی گزینه «ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزی» از قسمت میز خدمت، اطلاعات تحصیلی–دانش‌آموزی خود را دریافت کرده و پس از تکمیل اولیه درخواست، معافیت تحصیلی خود را دریافت کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: اطلاعات مورد نیاز برای صدور معافیت تحصیلی به‌صورت برخط از سامانه دانش‌آموزی «سیدا» وابسته به وزارت آموزش و پرورش استخراج می‌شود و دانش‌آموزان باید در سال تحصیلی جاری در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.