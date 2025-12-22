رئیس ستاد تنظیم بازار فارس از عرضه مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان و واحد‌های صنفی مستقر در مناطق حاشیه‌ای و حومه شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احد بهجت حقیقی اظهار داشت: مطابق تصمیمات اتخاذ شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ۱۵۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر نظارت مستمر و جدی بازرسان بر عرضه و نحوه قیمت‌گذاری مرغ منجمد با نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان تصریح کرد: هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین و عرضه مرغ وجود ندارد و مرغ مورد نیاز بازار به میزان کافی و حتی بیش از میزان مورد نیاز پیش‌بینی‌شده تأمین شده است.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش مرغ با قیمت‌های غیرمتعارف، مراتب را از طریق بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و یا سامانه پاسخگویی ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.

وی اعلام کرد: عرضه مرغ گرم و منجمد تا زمان بازگشت کامل آرامش و ایجاد تعادل پایدار در بازار ادامه خواهد داشت.