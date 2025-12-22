پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: حرکت نظام تعلیم و تربیت در چارچوب سند تحول بنیادی و در راستای چشمانداز جمهوری اسلامی متمرکز است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در همایش چهل و یکمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره انسجام ملی سخن گفت و بر پایبندی به اصول، سیاستها و اسناد تأکید کرد.
کاظمی افزود: مسیر تحول بنیادی آموزش و پرورش، با محوریت سند راهبردی و نقشه راه علمی کشور طی میشود و اجرای دقیق این سند، اولویت اصلی وزارتخانه است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به نقش نظام تعلیم و تربیت در شکلگیری انسجام اجتماعی اشاره کرد و بر ضرورت توجه به ابعاد اجرایی و ماموریتی دستگاهها در تحقق اهداف سند تحول بنیادی تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش درباره اهداف سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش گفت: تمرکز این سند بر تربیت انسانهای مومن، متدین، ولایتمدار و مسئولیتپذیر است.
وی افزود: نگاه سند، علاوه بر تربیت علمی و مهارتی، به کارکردهای انسجام اجتماعی نیز توجه ویژه دارد، اما دستیابی کامل به این اهداف نیازمند تلاش مستمر و حمایت نهادهای ذیربط است.
کاظمی به نقش برنامه درسی بهعنوان کانون اصلی تحقق مولفههای هویتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای نظام آموزشی فعلی، تمرکز بیش از حد بر آموزش غیرمهارتی و محدودیت در فرصتهای تربیتی است. دانشآموزان غالباً در کلاسهای خشک و حفظی محصور شدهاند و فضای کافی برای توسعه مولفههای هویتی و اجتماعی وجود ندارد.
وی همچنین به موضوع عدالت آموزشی و فرصتهای برابر آموزشی اشاره کرد و گفت: این مسئله نقش کلیدی در کاهش شکافهای اجتماعی و تقویت انسجام ملی دارد.
کاظمی افزود: هرگونه احساس تبعیض یا کمبود امکانات در آموزش، به گسست اجتماعی منجر میشود و انسجامی که مدنظر داریم تهدید میکند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان به اهمیت روشها و امکانات آموزشی اشاره و تأکید کرد: تجهیز معلمان و بهروز کردن روشهای آموزش برای کاهش شکاف نسلها، و حفظ انسجام اجتماعی ضروری است.