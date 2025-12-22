به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد گفت: در مسابقات دست چپ و در رده ایستاده پسران که با حضور دو نماینده ایران در وزن ۶۵+ کیلوگرم دنبال شد، حیدر جعفرزاده نماینده شهرستان نجف آباد و استان اصفهان موفق به کسب نشان (نشان) نقره شد.

مرتضی سلیمی افزود: رقابت‌های پارامچ اندازی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولان ایستاده و نشسته پیگیری شد و تیم‌های ملی پارامچ اندازی آقایان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۲ نشان (۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز) شدند.