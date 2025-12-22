فعالسازی قرارگاه رسانهای سپاه برای تولید محتوای فاخر
قرارگاه رسانهای سپاه برای تولید محتوای فاخر در کهگیلویه و بویراحمد فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان در نشست هماهنگی با معاونتهای ستادی، مسئولان بسیج اقشار و فرماندهان نواحی مقاومت بسیج گفت: قرارگاه رسانهای و فضای مجازی برای تولید محتوای فاخر و تبیین خدمات شهید سلیمانی در جامعه در هفته مقاومت فعال سازی شود. سرهنگ زریر فرضی زاده با اشاره به اینکه هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی ماه برگزار میشود افزود: امسال برنامههای این هفته با موضوعات متفاوتی برگزار خواهد شد. سرهنگ فرضی زاده اضافه کرد: برنامههای هفته مقاومت براساس روز شمار پیش بینی و در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود. وی با بیان اینکه قرارگاههای شهرستانی باید با قراگاههای استانی ارتباط مستمر داشته باشند و راهکارهای لازم را دریافت کنند، اضافه کرد: برنامههای امسال هفته مقاومت باید در خور شان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اجرا شوند. معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان با اشاره به اینکه آیین اعتکاف از ۱۳ دی در مساجد منتخب سراسر استان آغاز میشود، گفت: این موضوع فرصتی مناسبی است تا سخنرانان به بصیریت افزایی، روشنگری و رفع شبهات بپردازند. سرهنگ فرضی زاده خواستار فعال سازی قرارگاه رسانهای و فضای مجازی و تولید محتوای فاخر در هفته مقاومت شد و افزود: خدمات شهید حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت باید در جامعه برجسته شود. وی با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای مرکز استان برنامهها به صورت زیر نویس اعلام و تبیین میشوند، اضافه کرد: متولی اجرای برنامههای یوم الله ۹ دی سازمان تبلیغات اسلامی استان است و سپاه ضمن همکاری با این مجموعه به طور ویژه برنامههای هفته مقاومت را اجرایی خواهد کرد.