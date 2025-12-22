به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از کشت ۳۱۰ هکتار سبزی پاییزه در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان سطح زیر کشت منجر به تولید حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن انواع سبزی پاییزه شده است.

سمیه حسنی با اشاره به اهمیت این محصولات در تأمین نیاز بازار افزود: کشت سبزی‌های پاییزه نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و پایداری تولیدات کشاورزی منطقه دارد و سبزی‌هایی مانند کاهو، اسفناج، جعفری، گشنیز، شوید و دیگر سبزیجات برگی از جمله محصولات اصلی این فصل هستند که با کیفیت مناسب به بازار عرضه می‌شوند.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز منطقه بستر مطلوبی برای تولید این محصولات فراهم کرده است، گفت: برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از دانش فنی، مدیریت بهینه نهاده‌ها و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی در افزایش عملکرد و میزان تولید مؤثر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: این مدیریت با هدف حمایت از کشاورزان، افزایش بهره‌وری و توسعه کشت‌های اقتصادی، ارائه خدمات فنی، آموزشی و ترویجی را به صورت مستمر در دستور کار دارد و از تولیدکنندگان بخش سبزی و صیفی حمایت می‌کند.