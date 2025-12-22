به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میثم رحمتی اظهار کرد: این برنامه با هدف کاهش آلودگی‌های محیطی و بهبود وضعیت بهداشتی محوطه تپه شهدای خوی و با همراهی اداره حفاظت محیط‌زیست و شهرداری منطقه یک اجرا شد.

وی افزود: پیش از آغاز برنامه پاکسازی، حاضران با حضور بر مزار شهدای گمنام واقع در این محوطه، با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول مدیریت پسماند در فضا‌های عمومی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی را در بهبود شرایط زیست‌محیطی مؤثر دانست.