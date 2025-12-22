وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جزییات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه بعد از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی مدنی‌زاده با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، بیان کرد: برخی جزئیات لایحه بودجه در حال جمع‌بندی است و جزییات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه در قالب بودجه سال آینده بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت با جدیت در حال اصلاح مداخلات دستوری و تقویت نقش بازار سرمایه به‌عنوان آیینه بخش واقعی اقتصاد است.