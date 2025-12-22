به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مختاری، دانش‌آموز دبستان حافظ اندیمشک، موفق به کسب مقام اول در جشنواره وزنه‌برداری استان خوزستان شد و برای این شهرستان افتخار آفرینی کرد که نشان دهنده حاصل سال‌ها تمرین، پشتکار و حمایت‌های این دانش آموز پایه سوم دبستان، خانواده و مربیان وی است.

وی در این مسابقات با ارائه عملکردی شگفت‌انگیز، نه تنها در رقابت‌های استانی، بلکه در دل بسیاری از مسئولان، مربیان و همشهریان خود جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه این دانش آموز در عرصه ورزش، انتظار می‌رود که این موفقیت آغازگر مسیر درخشان او در رشته‌های ورزشی باشد.

قهرمانی محمدمهدی مختاری نه تنها افتخاری برای این دانش آموز، بلکه نشان از استعداد و توانمندی‌های جوانان اندیمشک در عرصه‌های مختلف ورزشی است.

اندیمشک به عنوان شهرستانی با پشتوانه‌های فرهنگی و ورزشی غنی، همواره شاهد حضور استعداد‌های برجسته در عرصه‌های مختلف بوده و این قهرمانی نیز گواهی بر این واقعیت است که اندیمشک می‌تواند به قطب‌های ورزش در استان خوزستان تبدیل شود.

امید می‌رود این موفقیت‌ها عامل تشویقی برای سایر دانش‌آموزان و ورزشکاران جوان شهرستان باشد و در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد افتخارآفرینی‌های بیشتری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.