فرمانده انتظامی مازندران: با تخریب ۷ ویلای غیرمجاز در نوشهر، ۱۰ هزار متر اراضی زراعی به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی توسط افراد سودجو در شهرستان نوشهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی زمین‌هایی که در آن‌ها ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شده بود و با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری نماینده اداره جهاد کشاورزی، در یک اقدام عملیاتی ۷ ویلای لوکس احداث‌شده در این اراضی تخریب شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در جریان این عملیات، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی شهرستان نوشهر آزادسازی شد و کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی‌شده را بالغ بر هزار میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار مفخمی شهرستانی افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی باید با هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و در این پرونده برای متخلفان تشکیل پرونده قضایی صورت گرفت و ۸ متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.