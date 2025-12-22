پخش زنده
۲۰ ایستگاه ثبت دما در خراسان جنوبی در شبانهروز گذشته وقوع یخبندان را گزارش کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی استان تا پایان هفته پایدار و یکنواخت پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر دور از انتظار نیست.
زارعی با بیان اینکه ۲۰ ایستگاه از ۲۷ ایستگاه ثبت دما در خراسان جنوبی در شبانهروز گذشته وقوع یخبندان را گزارش کردند افزود: به لحاظ دمایی، تداوم یخبندان شبانه در این مدت قابل پیشبینی است و در عین حال، روند افزایش نسبی حداکثر دمای هوا در طول روز مورد انتظار خواهد بود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۵ درجه زیر صفر سردترین و بندان و طبس با دمای ۱۳ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی همچنین افزود: نوسانات دمایی در مرکز استان در این مدت بین منفی ۲ تا ۷ درجه به ثبت رسیده است.