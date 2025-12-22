دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیرجند:با اقدامات و حمایت‌های انجام شد در حوزه علم وفناوری کشور که با حمایت دولت انجام شده است آمار مهاجرت‌ها در دو سال اخیر به شدت کاهشی بوده است و بسیاری از نخبگان به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیرجند گفت: با اقدامات و حمایت‌های انجام شد در حوزه علم وفناوری کشور که با حمایت دولت انجام شده است آمار مهاجرت‌ها در دو سال اخیر به شدت کاهشی بوده است و بسیاری از نخبگان به کشور بازگشتند.

حجت الاسلام خسروپناه افزود:کشور با وجود تهدید‌ها و تحریم‌های ظالمانه در زمینه هوش مصنوعی و علمی پیشرفت‌های خوبی داشته است و سند هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است که پیش بینی می‌شود از مهلت ۵ سال برای اجرا به سه سال با حمایت جدی دولت سرعت گیرد.

وی گفت: با افزایش پارک‌های علم و فناوری و حمایت‌های خوب خیران در توسعه آزمایشگاه‌های پیشرفته در کشور شاهد بازگشت قابل توجه نخبگان به کشور هستیم به طوری که موجی از بازگشت‌ها را از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا شاهد بودیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در خصوص تاثیر معدل بر کنکور هم گفت: خانواده‌ها بر اساس مصوبه تاثیر قطعی برنامه ریزی داشته باشند.

حجت الاسلام خسروپناه همچنین بر استقلال دانشگاه‌ها در برگزاری نشست‌ها نظریه پردازی و کرسی‌های آزاد اندیشی تاکید کرد و افزود: هیچ نهادی حق دخالت در برگزاری آنها را ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند بدون محدودیت نظریات علمی خود را ارائه کنند.

وی همچنین در جمع بیش از ۷۰ نفر از فعالان مردمی و فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت استان خراسان جنوبی نیز گفت: طرح‌ها و ایده‌ها برای اجرا پیش از آنکه نیازمند پول و اعتبار باشد نیازمند همت جمعی و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن است.

استاندار خراسان جنوبی هم در این دیدار بر عزم و حمایت دولت از طرح‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اعتقادی در همه عرصه‌های فرهنگی همواره پیشتاز بوده است به طوریکه در برنامه‌های ملی و مذهبی فراوانی همچون زندگی با آیه ها، اعتکاف، ایران جان رسانه ملی، انتخابات‌ها همیشه در رتبه‌های نخست قرار داشته است.

هاشمی همچنین با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات افزود: امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو باز هم دشمنان را مایوس خواهد کرد که فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان برای تحقق آن نقش مهم و تاثیر گذاری دارند.

در این نشست فعالان فرهنگی هم به بیان دغدغه ها، مطالبات وپیشنهادات خود پرداختند.

افزایش اعتبارات حوزه‌های فرهنگی، جذب معلمان خبره، حل مشکل اعضای هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان، فعال‌تر شدن بانوان در عرصه‌های مختلف و استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان تراز انقلاب اسلامی، حمایت از کسب و کار‌های خرد، حمایت از فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی از جمله این دغدغه‌ها بود.

در خراسان جنوبی بیش از ۵۰۰ سازمان مردم نهاد، هزار و ۳۵۰ گروه جهادی، ۱۴۴ مرکز نیکوکاری و ۸۳۹ کانون فرهنکی و هنری و مساجد فعالیت می‌کند.