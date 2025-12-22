پخش زنده
مسئولان شهرستان فومن به مناسبت گرامیداشت طولانیترین شب سال، شب یلدا با اسماعیل بابائی جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل قاسمی فرماندار فومن در این دیدار، ضمن تجلیل از ایثار و فداکاریهای شهدا و جانبازان، گفت: شهدای والامقام و جانبازان با ایثار جان خویش، امنیت و آرامش امروز کشور را تضمین کردند و امروز ما مدیون جانفشانیهای این عزیزان هستیم و وظیفه داریم در کنار توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، راه آنها را با دل و جان ادامه دهیم.
اسماعیل بابائی جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی، سال ۶۱ در منطقه شلمچه به درجه رفیع جانبازی نایل آمد.