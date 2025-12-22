با افزایش ابر در آسمان همدان، بارش‌های پراکنده و خفیف برف از امشب آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی همدان گفت: امروز دوشنبه بارش پراکنده را خواهیم داشت، اما از شامگاه سه شنبه بارش‌های به نسبت بهتری را پیش بینی می‌کنیم و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

روح الله زاهدی افزود: از بامداد چهارشنبه شرایط برای بارش‌ها مهیاتر است و در نیمه شمالی استان و دامنه ارتفاعات بارش برف و در برخی نقاط بارش باران را برای ساعاتی خواهیم داشت.

او تاکید کرد: شرایط بهتری برای بارش در نیمه شمالی استان خواهیم داشت، اما از عصر چهارشنبه تا پایان هفته آسمان صاف و افزایش دما را پیش بینی می‌کنیم.

کارشناس هواشناسی استان همدان تصریح کرد: کاهش برودت هوا در روز‌های آینده را انتظار داریم و هوای همدان تا پایان هفته به تدریج گرمتر خواهد شد.