با افزایش ابر در آسمان همدان، بارشهای پراکنده و خفیف برف از امشب آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی همدان گفت: امروز دوشنبه بارش پراکنده را خواهیم داشت، اما از شامگاه سه شنبه بارشهای به نسبت بهتری را پیش بینی میکنیم و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
روح الله زاهدی افزود: از بامداد چهارشنبه شرایط برای بارشها مهیاتر است و در نیمه شمالی استان و دامنه ارتفاعات بارش برف و در برخی نقاط بارش باران را برای ساعاتی خواهیم داشت.
او تاکید کرد: شرایط بهتری برای بارش در نیمه شمالی استان خواهیم داشت، اما از عصر چهارشنبه تا پایان هفته آسمان صاف و افزایش دما را پیش بینی میکنیم.
کارشناس هواشناسی استان همدان تصریح کرد: کاهش برودت هوا در روزهای آینده را انتظار داریم و هوای همدان تا پایان هفته به تدریج گرمتر خواهد شد.