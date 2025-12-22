رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه از دو برابر شدن صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان استان طی یک سال گذشته، خبر داد و گفت : مقصد صادراتی شرکت‌ها ی استان به ۱۱ کشور رسیده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه از افزایش ۵۰ درصدی فروش داخلی شرکت‌های فناور خبر داد و گفت: استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از پارک‌های برتر کشور در طرح «نوآفرین صنعت‌ساز» وزارت علوم انتخاب شده است.

آزادی با تأکید بر نقش جهاد دانشگاهی در توسعه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما اشتغال فارغ‌التحصیلان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. سال آینده، سال اجرای طرح‌های ملی در حوزه مأموریت‌های جهاد دانشگاهی در استان خواهد بود و برای دهه فجر نیز برنامه‌های ویژه و متفاوتی برای معرفی دستاورد‌ها و توانمندی‌های استان تدارک دیده شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه گفت: راه‌اندازی مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال در پارک علم و فناوری با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال اجراست. همچنین ساختمان مرکز درمان ناباروری تکمیل شده که زمینه توسعه خدمات درمانی در استان و حتی پذیرش مراجعان از سایر استان‌ها و کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق را فراهم می‌کند.

آزادی افزود: ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و احداث سوله مرکز نوآوری یکی از شهرستان‌ها با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجراست و برای سال آینده نیز ایجاد سه مرکز دیگر در شهرستان‌های استان برنامه‌ریزی شده است.

وی در حوزه پژوهش از احیای مرکز هم‌اندیشی و دیدگان توسعه استان خبر داد و عنوان کرد: این مرکز با هدف اجماع نخبگان و بهره‌گیری از نظرات تخصصی در مسیر توسعه استان راه‌اندازی شده است. همچنین تکمیل زیرساخت‌های تولید نیمه‌صنعتی کربن فعال، تدوین اسناد راهبردی از جمله سند ارتقای امنیت اجتماعی استان و اجرای پژوهش‌های مسئله‌محور از دیگر اقدامات این حوزه است.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد مرکز درمان ناباروری بیان کرد: طی یک سال گذشته، تعداد خدمات ارائه‌شده در این مرکز ۲۵ درصد افزایش یافته و با اجرای طرح «رویش امید» و همکاری با نهاد‌های حمایتی، خدمات ارزان‌قیمت به اقشار نیازمند ارائه شده است.

آزادی درباره آموزش‌های کوتاه‌مدت و مهارتی نیز گفت: سالانه نزدیک به ۳۰ هزار نفر در استان مخاطب دوره‌های عمومی و تخصصی جهاد دانشگاهی هستند. رویکرد ما اشتغال‌محور بودن آموزش‌هاست و در همین راستا موفق به کسب رتبه اول طرح «حکمت کارت» در حوزه آموزش خانواده‌های نیرو‌های مسلح شدیم. همچنین نخستین مدرسه رباتیک کشور با رویکرد مهارت‌محور در کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

وی در تشریح دستاورد‌های پارک علم و فناوری استان افزود: راه‌اندازی مرکز گیم و انیمیشن با حضور ۱۲ تیم تخصصی و بیش از ۲۰ هسته فناور، یکی از اقدامات شاخص بوده که برخی از این تیم‌ها موفق به دریافت پروژه‌های بین‌المللی شده‌اند. همچنین طی یک سال گذشته، صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان استان دو برابر شده و مقصد صادراتی شرکت‌ها به ۱۱ کشور رسیده است.