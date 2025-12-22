مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران را از جمله پیشگامان حوزه هوش مصنوعی در کشور خواند و اضافه کرد: به جز قراردادهای امروز، از ابتدای سال چندین قرارداد فناورانه دیگر در این حوزه منعقد شده و تا پایان سال نیز چندین قراداد دیگر امضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدیا مطهری در آیین امضای قرارداد‌های منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران که صبح امروز، (دوشنبه؛ یکم دی ماه) در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد، گفت: تعداد ۲۶ قرارداد پژوهشی در سطح بالادستی نفت آماده امضاست که کمک موثری به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خواهد بود.

وی وجه تمایز ۹ قرارداد فناورانه‌ای که امروز امضا می‌شود را استفاده از دانش هوش مصنوعی و تحول دیجیتال عنوان کرد و گفت: امضای این قرارداد‌ها با رویکرد پایلوت میدانی خواهد بود.

وی تأکید کرد: بهره گیری از هوش مصنوعی اثر مستقیم در کاهش هزینه ها، افزایش دقت و کاهش دخالت‌های انسانی و در نهایت افزایش بهره‌وری در صنعت نفت خواهد داشت و از این دیدگاه دستیابی به دانش مرتبط با هوش مصنوعی و تحول دیجیتال امری ضروری خواهد بود؛ بنابراین گزارش، آیین امضای قرارداد‌های منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران صبح امروز و با حضور حمید بورد؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، امید شاکری؛ معاون پژوهشی وزیر نفت، تنی چند از مدیران عامل شرکت‌های تابعه نفت و مدیران و نمایندگان بخش‌های خصوصی برگزار شد.

در این آیین، ۹ قرارداد فناورانه در حوزه هوش مصنوعی میان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و نفت فلات قاره ایران به عنوان کارفرما و شماری از مراکز علمی و دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان امضا خواهد شد.