معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی خبر داد و گفت: حاشیه سود شرکت‌های بزرگ فولادی از ۳۳ درصد طی ۵ سال اخیر به حدود ۶ درصد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده است که این روند، آینده صنعت فولاد و صنایع وابسته را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

آقای وحید یعقوبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی افزود: بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد سود شرکت‌های بزرگ بورسی صنعت فولاد در پنج سال اخیر روندی کاهشی داشته است.

وی این روند را «زنگ خطر» برای اقتصاد و صنعت کشور دانست و گفت: وقتی صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت راهبردی و مادر با چنین افتی در حاشیه سود مواجه می‌شود، تبعات آن در آینده در تمام بخش‌های اقتصادی و صنایع وابسته قابل مشاهده خواهد بود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر زیرساختی بودن این صنعت افزود: بخش قابل توجهی از اشتغال و فعالیت‌های صنعتی کشور به فولاد وابسته است و هیچ صنعتی نمی‌تواند با بازدهی کمتر از نرخ تورم و بهره بانکی، فعالیتی پایدار داشته باشد.

وی با بیان اینکه حاشیه سود ۶ درصدی مربوط به شرکت‌های بزرگ فولادی است، گفت: این شرکت‌ها بعضاً دارای بیش از ۲۰ واحد تولیدی هستند و اگر این وضعیت به شرکت‌های کوچک و متوسط تعمیم پیدا کند، شرایط بسیار بحرانی خواهد شد؛ چراکه این واحد‌ها تاب‌آوری کمتری دارند و به‌طور قطع زیان‌ده می‌شوند.

یعقوبی افزود: بررسی صورت‌های مالی شش‌ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط فولادی با ظرفیت‌های زیر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن وارد فاز زیان‌دهی شده‌اند و برخی دیگر نیز صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بحران انرژی را عامل اصلی کاهش سودآوری این صنعت دانست و گفت: محدودیت‌های شدید گاز و برق که به کارخانه‌های فولادی اعمال می‌شود، صنعت را به منطقه خطر رسانده است.

وی افزود: در آذرماه امسال رئیس‌جمهور دستور دادند گاز صنایع صادرات‌محور از جمله فولاد قطع نشود، اما با وجود نزدیک شدن به پایان آذرماه، این دستور اجرایی نشده و هم‌اکنون محدودیت ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز به صنایع فولادی تحمیل می‌شود.

یعقوبی با اشاره به نقش فولاد در تأمین ارز کشور گفت: صنعت فولاد هم‌اکنون ۱۱ درصد ارزآوری کشور را بر عهده دارد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده که این رقم قابلیت افزایش تا ۱۰ میلیارد دلار را نیز دارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌های انرژی برطرف شود.

وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد، مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادرات فولاد توسعه یابد و ارزآوری این صنعت افزایش پیدا کند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از نرخ بالای انرژی گفت: صنعت فولاد ایران نه‌تنها از یارانه انرژی برخوردار نیست، بلکه گاز را با نرخی حدود ۱۷ سنت دریافت می‌کند؛ در حالی که این نرخ در کشور‌های منطقه مانند عربستان، قطر و عمان حدود ۶ سنت است. این اختلاف سه‌برابری هیچ توجیه منطقی ندارد.

وی افزود: در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و نرخ‌هایی که واحد‌های فولادی از بورس انرژی خریداری می‌کنند، بسیار بالاست و در کنار محدودیت‌های شدید، مزیت رقابتی این صنعت را از بین برده است.

یعقوبی با اشاره به حمایت کشور‌های رقیب از صنعت فولاد خود گفت: در چین، که بیش از نیمی از فولاد جهان را تولید می‌کند، حدود ۱۳ درصد مشوق مالیاتی به صادرکنندگان فولاد اختصاص می‌یابد، اما در ایران چنین حمایت‌هایی وجود ندارد.

یعقوبی ابراز امیدواری کرد: در بودجه ۱۴۰۵، موضوع تأمین انرژی، اصلاح نرخ انرژی و حفظ مزیت نسبی صنعت فولاد به‌طور جدی دیده شود، چراکه فولاد یک صنعت راهبردی است و کاهش تولید آن تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

وی گفت: امروز حدود ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجاد شده و ایران در جایگاه دهم تولید فولاد جهان قرار دارد. در صورت رفع محدودیت‌های انرژی، امکان ارتقای جایگاه کشور تا رتبه هفتم جهان و عبور از کشور‌هایی مانند آلمان، ترکیه و برزیل نیز وجود دارد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: صنعت فولاد پس از نفت و پتروشیمی هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و این نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آن است؛ بنابراین ضروری است در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در بودجه سال آینده، شرایطی فراهم شود تا این صنعت بتواند تحریم‌ها را خنثی کرده و به مسیر رشد خود ادامه دهد؛ صنعتی که معیشت حدود دو میلیون خانوار به آن وابسته است.