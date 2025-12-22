پخش زنده
آزمایشهای مثبت ابتلا به آنفلوآنزا در اصفهان به ۳۰ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا گفت: این همه گیری در استان از هشتم تا چهاردهم آذر ماه به اوج خود رسید، به گونهای که ۸۰ درصد از آزمایشهای مراجعهکنندگان به مراکز درمانی مثبت بود.
رضا فدایی با بیان اینکه این فراگیری در حال حاضر به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مسیر نزولی است، افزود: هنوز بالاتر از آستانه هشدار این بیماری هستیم و خدمات مرکز بهداشت استان در حوزه واکسیناسیون و تأمین دارو ادامه دارد.
وی ادامه داد: تعدادی از بیماران بستری هستند و در خصوص اعلام فوتیهای ناشی از ابتلاء به آنفلوآنزا هم نیاز به بررسی پرونده بیماران در کمیته ویژه دارد و پس از آن میتوان در این حوزه اعمال نظر کرد.
فدایی با بیان اینکه سیر پایان روند فراگیری آنفلوانزا ادامه دار است و اوایل بهمن ماه از شرایط اپیدمی خارج خواهیم شد، افزود: البته شاید هم بعد از مدتی نزول شاهد صعود دوباره بیماری باشیم، چرا که رفتار این ویروس قابل پیشبینی نیست و نمیتوان در این حوزه قاطعانه اظهار نظر کرد.