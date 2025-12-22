پخش زنده
نایبقهرمان مسابقات پارا دو و میدانی، گفت: ورزشکاران پارا دو و میدانی برای تمرین با محدودیت جدی فضا و امکانات مواجهاند و بهویژه ورزشکارانی که با ویلچر فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، محمد زیرجد، نایبقهرمان مسابقات پارا دو و میدانی، با اشاره به مشکلات زیرساختی این رشته اظهار کرد: ورزشکاران پارا دو و میدانی برای تمرین با محدودیت جدی فضا و امکانات مواجهاند و بهویژه ورزشکارانی که با ویلچر فعالیت میکنند، نیازمند فضاهای استاندارد و تخصصی هستند. با این حال، با حمایتهای انجامشده شرایط تا حدی بهبود یافته، اما فراهم شدن یک مجموعه اختصاصی میتواند نقش مهمی در پیشرفت ورزشکاران و کسب مدالهای بیشتر داشته باشد.
وی در برنامه ورزش البرز افزود: تمرین در این رشته تنها به زمین دو و میدانی محدود نمیشود و بخش زیادی از آمادگی ورزشکاران در سالنهای بدنسازی انجام میگیرد که همکاری مربیان و قهرمانان باسابقه استان، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران داشته است.
در ادامه فراز رضوانی، مربی دو و میدانی استان البرز با تأکید بر اینکه ورزشکاران دو و میدانی، بهویژه در بخش پارا، در تمام فصول سال و در شرایط سخت آبوهوایی تمرین میکنند و رکوردهایی که به نام آنها ثبت میشود، حاصل سالها تحمل گرما و سرما و تمرینات پیوسته است.
وی با حضور در سیمای البرز خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از رشتهها که در فضای سرپوشیده فعالیت دارند، ورزشکاران دو و میدانی با فشارهای جسمی و روحی مضاعف مواجه هستند و حمایت هدفمند میتواند انگیزه و توان آنها را برای دستیابی به موفقیتهای بزرگتر افزایش دهد.