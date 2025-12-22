استاندار خوزستان گفت: رشد و توسعه پایدار خوزستان در گرو تقویت هویت استانی و نگاه یکپارچه به تمامی مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست پیگیری مصوبات سفر به شهرستان‌های لالی و اندیکا افزود: اگر این تفکر که ما متعلق به یک استان پهناور، پرجمعیت و متنوع هستیم، نهادینه شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات دو شهرستان لالی و اندیکا در این جلسه افزود: بهتر است فرمانداران محترم، مسائل را پیش یا پس از سفر، در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و سایر بخش‌ها دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند تا تصمیم‌گیری لازم با تمرکز بیشتری انجام شود.

استاندار خوزستان توسعه شهرک‌های صنعتی با محوریت فرآوری محصولات کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری را دو راهبرد اساسی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق شمال و شمال شرق استان برشمردو عنوان کرد: در ایام عید، شاهد رفت‌وآمد قابل توجه گردشگران به لالی، اندیکا و دزپارت بودیم که این یک فرصت طلایی است و ما باید برای ایجاد امکانات اقامتی و توسعه بوم‌گردی و کشاورزی در این منطقه برنامه‌ریزی کنیم.

موالی زاده تاکید کرد: اگر بخشی از طرح بزرگ کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان را نیز در این منطقه محقق کنیم به تحول اقتصاد منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

وی موضوع آموزش و ماندگاری نیروی انسانی متخصص را از دیگر اولویت‌های مهم دانست و با اشاره به بازدید میدانی از یک درمانگاه، به دغدغه یکی از پرسنل بومی اشاره کرد و افزود: مشکلاتی در زمینه امکانات درمانی، آمبولانس و تخت‌های بستری وجود دارد که حل آنها نیازمند اهتمام جدی است و ما پیگیر خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به سفر‌های اخیر به شهرستان‌های لالی و اندیکا، اظهار داشت: در این سفرها، موضوعات مختلفی از جمله راه، درمان، اشتغال، خدمات شهری، انرژی، آب، فاضلاب و برق مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

استاندار خوزستان خاطر نشان کرد: پس از سفرها، با دعوت از مسئولان ذی‌ربط، مصوبات در بازه‌های زمانی مشخص پیگیری می‌شوند تا به مرحله عمل درآیند و این روند ادامه دارد.