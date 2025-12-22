طرح امداد و نجات زمستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد و تا بیستم اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اجرای طرح در ۳۴ واحد عملیاتی و پایگاه علوم پزشکی گفت : داشتن تجهیزات زمستانه در خودرو‌ها و پرهیز از سفر‌های غیر ضرور در زمستان مهم است .

پژمان قرائیان با بیان اینکه در طرح زمستانه پارسال ۳۰ هزار تماس با اورژانس پیش بیمارستانی انجام شده مدت زمان رسیدن آمبولانس برسر بالین بیماران را در شهر‌ها ۸ دقیقه و در جاده‌های استان ۱۲ دقیقه اعلام کرد.

وی همچنین گفت: در سه ماه پاییز سال گذشته ۵۴ مورد مصمومیت با منو اکسید کربن داشتیم که امسال در همین مدت روند کاهشی بود و تنها ۱۷ مورد گزارش شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین با اشاره به لزوم توسعه پایگاه های اورژانس جاده ای گفت : ۹ ماهه امسال ۵ هزارو ۶۳۴ ماموریت اورژانسی صورت گرفت و به ۹ هزارو ۴۰۰ مصدوم رسیدگی شد.