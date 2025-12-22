پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به احتمال بروز پیک دوم بیماری آنفلوانزا در اواخر دیماه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشت این دانشگاه با اشاره به کاهش روند ابتلا به آنفلوانزا در مشهد طی دو هفته اخیر، با اشاره به شرایط جوی و فصلی اظهار کرد: با این حال با وجود کاهش فعلی موارد ابتلا به آنفلوانزا، تغییرات آبوهوایی، سرد شدن هوا و افزایش تجمعات میتواند زمینهساز بروز پیک دوم این بیماری در اواخر دیماه باشد و لازم است شهروندان همچنان هوشیار باشند.
دکتر زهرا نهبندانی افزود: آمار ابتلا به آنفلوانزا از پنجم آذرماه تاکنون، چه در بخشهای سرپایی و چه در موارد بستری مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، روندی کاهشی داشته که این موضوع نشاندهنده اثرگذاری نسبی اقدامات پیشگیرانه و همراهی مناسب شهروندان در رعایت توصیههای بهداشتی است.
او با تأکید بر ضرورت تداوم رعایت اصول بهداشتی، تاکید کرد: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران دارای بیماریهای زمینهای همچنان در معرض خطر بیشتری قرار دارند و لازم است مراقبتهای ویژهتری برای این گروهها در نظر گرفته شود.
دکتر نهبندانی تصریح کرد: استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و بسته، شستوشوی مداوم دستها، رعایت آداب تنفسی و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، همچنان سادهترین و مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از گسترش آنفلوانزا است.
به گفته وی، با تداوم این رفتارهای مسئولانه، میتوان از بروز پیکهای جدید بیماری پیشگیری کرد و زمستانی ایمنتر و سالمتر را پشت سر گذاشت.