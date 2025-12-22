به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز در جریان بازدید از سالن پنج‌هزار نفری کشتی جویبار گفت: استان مازندران در بسیاری از رشته‌های ورزشی در بالاترین سطح کشور قرار دارد و وظیفه ما توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و سرانه‌های ورزشی است تا جوانان بیشتری بتوانند از ظرفیت ورزش، به‌ویژه در حوزه قهرمانی، بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به زمان افتتاح این پروژه افزود: هدف‌گذاری شده است که سالن کشتی جویبار در هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد تا مردم هرچه سریع‌تر از این مکان ورزشی استاندارد استفاده کنند.

در این بازدید، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت، سید غنی نظری معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، سید محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه نیز حضور داشتند.

گفتنی است در جریان سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به مازندران، بازدید از سالن پنج‌هزار نفری کشتی جویبار، افتتاح پروژه‌های ورزشی شهرستان آمل، بازدید از ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر، مجموعه‌های ورزشی ماهفروجک ساری و حضور در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده است.