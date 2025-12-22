به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در پایان این رقابت‌ها که در قزوینبرگزار شد ، تیم کاژه تهران با کسب ۹ امتیاز عنوان صدرنشین گروه «الف» را از آن خود کرد.

تیم‌های شهاب نیرو خرم‌آباد، آسا سازان چهل‌ستون قزوین و هدف سمنان هر یک با کسب ۵ امتیاز و با احتساب تفاضل بازی‌ها به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم این گروه قرار گرفتند.

دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک آقایان در مرحله مقدماتی، روزهای ۱۲ و ۱۳ دی‌ماه به میزبانی سمنان برگزار خواهد شد