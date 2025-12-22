به مناسبت هفته پژوهش ، در مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مجید اسلامی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در این مراسم از اساتید و دانشجویان برتر در حوزه تحقیقات و فناوری و ایده پردازی فناورانه تجلیل شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه ایده پردازی دانش آموزان گفت : شش نفر از افرادی که تجلیل شدند از دانشمندان دو درصد برتر دنیا هستند.

علی رشید پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: محققان موتور محرک دانشگاه هستند پس باید به آنها توجه شود تا این موتور محرک بتواند کل مجموعه را به حرکت دربیاورد.