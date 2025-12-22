در شب یلدا،خیران البرزی حدود سه میلیارد و هفتصد سی میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان نیازمند استان البرز اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، در آستانه فرارسیدن شب یلدا، به‌همت اداره کل زندان‌های استان البرز و انجمن‌های حمایت از زندانیان شهرستان‌های استان مبلغ حدود سه میلیارد و هفتصد سی میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان نیازمند استان البرز اختصاص داده شد.

فتحی مدیرکل زندان‌های استان البرز با اعلام این خبر، گفت: به‌مناسبت فرارسیدن یلدا، تعداد ۱۵۷۲ بسته یلدایی شامل مواد غذایی ازجمله برنج، روغن، مرغ، میوه، آجیل و شیرینی به ارزش دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان و مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد و دو میلیون تومان به‌صورت نقدی، جمعا به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون تومان به خانواده زندانیان نیازمند تحت پوشش اهداء شده است.

فتحی در ادامه بیان داشت: در چارچوب برنامه‌های حمایتی سازمان زندان‌ها، مراکز انجمن حمایت از خانواده زندانیان، علاوه بر پیگیری مشکلات قضایی، با اجرای اقدامات حمایتی از جمله توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت هزینه‌های درمان و ایجاد اشتغال، در جهت بهبود شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند فعالیت می‌کنند.

مدیر کل زندان‌های استان در پایان با اشاره به این که دستگیری از نیازمندان یک سنت حسنه و ماندگار است، اظهار کرد: شب یلدا فرصتی است برای یادآوری این واقعیت که حمایت اجتماعی، زمانی اثرگذار خواهد بود که به مناسبت‌ها محدود نشود و تداوم این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ کرامت و بنیان خانواده‌های زندانیان ایفا کند.

گفتنی است این اقدام خیرخواهانه در آستانه شب یلدا با مشارکت انجمن‌های حمایت شهرستان‌های فردیس، کرج، چهارباغ، نظرآباد و ساوجبلاغ استان البرز انجام شده است.