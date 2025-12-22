پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی و کشف بیش از ۳ میلیون قلم انواع دارویهای قاچاق و حیاتی بیماران خاص در محور مواصلاتی زنجان - تهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین بدری گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر حمل داروی قاچاق و کمیاب بیماری خاص توسط دو دستگاه خودروی شوتی سمند و پژو پرشیا در محور مواصلاتی زنجان – تهران، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق، موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران در یک عملیات پلیسی خودروهای مذکور را متوقف و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروها، بیش از ۳ میلیون قلم داروی کمیاب بیماریهای خاص به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با پلیس، گفت: متهمین با صدور قرار مناسب روانه زندان و داروهای کشف شده به مرجع مربوطه تحویل گردید.