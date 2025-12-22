پخش زنده
امروز: -
در آستانه پایان سال ۱۴۰۴ و همزمان با برنامهریزی برای تأمین اقلام اساسی نوروز ۱۴۰۵ و ماه مبارک رمضان، مدیرکل بازرسی وزارت جهادکشاورزی از مراکز ذخیرهسازی میوه شب عید در استان یزد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قدسی مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهادکشاورزی با همراهی عباس حاجیحسینی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد و جمعی از مدیران و معاونان مرتبط، از مراکز ذخیرهسازی میوه در بندر خشک پیشگامان بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور مدیرکل پشتیبانی امور دام، سرپرست تعاون روستایی استان یزد، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی و معاون بهبود تولیدات دامی انجام شد، روند تأمین، نگهداری و ذخیرهسازی میوههای مشمول طرح تنظیم بازار شب عید مورد بررسی قرار گرفت.
حسینیپور سرپرست تعاون روستایی استان یزد با اشاره به سهمیه مصوب استان یزد در طرح تأمین میوه شب عید، گفت: سهم استان یزد شامل ۳۰۰ تن سیب زرد، ۵۵۰ تن پرتقال والنسیا، ۵۰ تن پرتقال تامسون و ۱۰ تن خرمای مضافتی بم است.
وی افزود: تاکنون ۳۰۰ تن سیب زرد، ۵۰ تن پرتقال تامسون و خرمای مضافتی بهطور کامل خریداری و در سردخانههای استان یزد، تحت مدیریت و نظارت تعاون روستایی ذخیرهسازی شده است و پس از برداشت پرتقال والنسیا در نیمه بهمنماه، مراحل نهایی قرارداد و ارسال محمولهها انجام خواهد شد.
هدف اصلی این بازدید، اطمینان از تأمین بهموقع و ذخیرهسازی مناسب میوه شب عید و نظارت بر اجرای صحیح طرح تنظیم بازار عنوان شده تا شهروندان استان یزد در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، به میوه باکیفیت و قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.