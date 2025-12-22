رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان از کشف و ضبط بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دارو و واکسن غیرمجاز تاریخ منقضی دامی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرضیه ارجمندنژاد رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان گفت: با اجرای بازدید‌ها و پایش‌های متمرکز از مراکز پخش و داروخانه‌های دامپزشکی در سطح استان خوزستان، کارشناسان اداره دارو و درمان موفق به شناسایی و ضبط مقادیر قابل توجهی دارو و واکسن تاریخ منقضی و غیرمجاز دام و طیور شدند که ارزش ریالی آن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

او افزود: استفاده از دارو‌ها و واکسن‌های غیرمجاز علاوه بر اینکه باعث آسیب جدی به سلامت دام‌ها، طیور و آبزیان می‌شود، می‌تواند آثار مخربی بر سلامت انسان نیز داشته باشد.

رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان ادامه داد: این دارو‌ها ممکن است باعث بروز مقاومت دارویی، کاهش اثرگذاری واکسن‌های قانونی، عوارض شدید جسمانی و حتی انتشار بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شود.

ارجمندنژاد گفت: دامداران، پرورش‌دهندگان طیور و آبزیان باید تنها از دارو‌ها و واکسن‌های مجاز و تحت نظارت دامپزشکی استفاده کنند و هرگونه خرید و مصرف داروی غیرمجاز را جدی بگیرند.

وی بیان کرد: همکاری بهره‌برداران و گزارش سریع تخلفات به سامانه‌های رسمی، نقش مؤثری در پیشگیری از خطرات سلامت عمومی و کنترل بیماری‌ها دارد.