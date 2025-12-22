بازار فیزیکی بورس انرژی برای اولین روز دی ماه پرعرضه خواهد بود، نفتای کامل، برش سبک پالایشگاه، اکستراکت، میعانات گازی، بنزین و متانول پیشتاز عرضه در رینگ بین‌الملل و داخلی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای اولین روز دی ماه میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد در رینگ بین‌الملل و داخلی بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۳۲ هزار تن نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان، ۲۰ هزار تن برش سبک حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم و ۱۲ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول اشاره کرد.

همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۵ هزار و ۱۶ تن میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۷ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال در روز یکشنبه سی آذر رسید.