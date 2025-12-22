پخش زنده
فرماندار کاشان و جمعی از مسئولان عصر دیروز از میادین و بازار روز کاشان بازدید و بر قیمت و نحوه ارائه کالاها نظارت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان گفت: با هر گونه افزایش غیرمنطقی قیمت محصولات برخورد قاطع میشود.
مجتبی راعی در جریان این بازدید بر لزوم عرضه به موقع، مستمر و منصفانه محصولات کشاورزی تاکید کردو افزود: تنظیم بازار با همراهی فعالان این حوزه و پایبندی به انصاف در قیمتگذاری محقق میشود.
وی گفت: هدف از این بازدید، رصد دقیق وضعیت بازار، اطمینان از کفایت ذخایر و جلوگیری از هرگونه نوسان غیرمنطقی قیمتها است تا اقلام مورد نیاز مردم با قیمت متعادل در دسترس باشد.