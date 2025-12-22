پخش زنده
آیین شب یلدا وجشن گرامیداشت آغاز ماه مبارک رجب در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خود مختار نخجوان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت شب یلدا و ماه مبارک رجب جشن با شکوهی با حضور جمعی از ایرانیان مقیم و دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در جمهوری خود مختار نخجوان در جمهوری آذربایجان، در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خود مختار نخجوان در این مراسم بر ضرورت بزرگداشت نمادهای هویت ملی و مذهبی پیرامون اهمیت توجه لازم و تقویت اشتراکات هویتی میان اقوام مختلف در ایران و همچنین حوزه تمدن ایرانی در کشورهای مختلف تاکید کرد.
عزیز منصوری بزرگداشت نوروز، شب یلدا، شاعران فارسی زبان و ... در کشورهای مختلف و همچنین مناسبتهای مذهبی مثل عاشورا، میلاد ائمه اطهارعلیهما سلام، اعیاد دینی مثل عید قربان و عید فطر، عید غدیر، مبعث و ... را مصادیقی از اشتراکات هویتی میان کشورمان با سایر کشورها عنوان کرد.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی به پایان رسید