به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: روژینا دهری، نوجوان مستعد وزنه‌برداری به اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان کشور دعوت شد.

رحیم تیموری افزود: این بانوی وزنه بردار در مسابقات قهرمانی کشور تحت عنوان لیگ برتر وزنه برداری بانوان موفق به کسب ۲ نشان طلا و یک برنز شد.

وی تصریح کرد: روژینا دهری زیر نظر شیرین احمدنژاد از مربیان این شهرستان تمرین کرده و با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور نظر کادر فنی تیم ملی را به خود جلب کرد و به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان راه یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد اظهارداشت: اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان از ششم دی‌ماه در اقامتگاه تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود و این ورزشکار مهابادی در کنار دیگر ملی‌پوشان به تمرین خواهد پرداخت.

تیموری اضافه کرد: دعوت این بانوی نوجوان به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش وزنه‌برداری بانوان در شهرستان مهاباد و آذربایجان‌غربی است.

مهاباد یکی از قطب‌های وزنه برداری کشور در جنوب آذربایجان غربی است.