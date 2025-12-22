پخش زنده
امروز: -
آزادراه شمالی کرج نهتنها بار ترافیکی سنگین شهر کرج و آزادراه تهران–قزوین را کاهش میدهد، بلکه نقش مؤثری در ارتقای ایمنی سفر، صرفهجویی در زمان و سوخت و افزایش کارآمدی شبکه حملونقل کشور ایفا خواهد کرد.
به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، در استاه بهره برداری از یکی از راهبردیترین طرحهای حملونقلی کشور، آزادراه شمالی کرج بهعنوان گره گشای ترافیک استان البرز، روزهای پایانی عملیات اجرایی خود را پشت سر میگذارد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جریان بازدید میدانی از این طرح ملی، با تأکید بر نقش تعیینکننده آزادراه شمالی کرج در روانسازی ترافیک محورهای غربی پایتخت، از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی خبر داد و اعلام کرد: هدفگذاری صورتگرفته، بهرهبرداری از این مسیر مهم تا پایان سال جاری است.
به گفته بازوند، آزادراه شمالی کرج نهتنها بار ترافیکی سنگین شهر کرج و آزادراه تهران–قزوین را کاهش میدهد، بلکه با تکمیل زنجیره راهگذرهای ارتباطی منطقه، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی سفر، صرفهجویی در زمان و سوخت و افزایش کارآمدی شبکه حملونقل کشور ایفا خواهد کرد.