امروز جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر سازمان حفاظت محیط زیست با حضور پژوهشگران دانشگاه‌ها و ادارات‌کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، با تاکید بر ضرورت کاربردی‌شدن پژوهش‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما در این مراسم، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به وجود شکاف عمیق میان تحقیقات دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای واقعی کشور تعریف شوند و قابلیت اجرا در دستگاه‌ها و صنایع را داشته باشند.

وی افزود: سازمان‌های اجرایی و صنایع باید مسائل خود را برای پژوهش تعریف کرده و به‌عنوان مصرف‌کننده در شیوه تولید پژوهش وارد عمل شوند. پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی نباید در دو مسیر جداگانه حرکت کنند و تولید پژوهش نباید صرفاً به چاپ مقاله و اهداف دانشگاهی محدود شود، بلکه باید به حل مسائل واقعی و اجرایی منجر شود.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از فاصله موجود میان پژوهش و اجرا تصریح کرد: تعریف مسئله از سوی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال آن‌ها در فرآیند پژوهش، می‌تواند این شکاف را کاهش داده و اثربخشی تحقیقات را افزایش دهد.