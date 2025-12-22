رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش البرز از برگزاری محفل هفتگی انس با قرآن دانش‌آموزی در امامزاده حسن (ع) کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، هادی خان‌محمدی، از برگزاری محفل هفتگی انس با قرآن دانش‌آموزان این استان خبر داد و گفت: این سلسه محافل قرآنی در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس با مفاهیم قرآنی و محافل قرآنی هر هفته به میزبانی یک استان برگزار می‌شود که این هفته میزبانی مراسم برعهده البرز است.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان البرز افزود: در این محفل قرآنی، برنامه‌هایی از جمله تلاوت آیات نورانی قرآن کریم از سوی قاریان دانش‌آموز، اجرای گروه‌های همخوانی و تواشیح و بیان نکات تربیتی و قرآنی پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق باور‌های دینی دانش‌آموزان داشته باشد.

این مسئول با تأکید بر اهمیت همراهی خانواده‌ها در فعالیت‌های قرآنی دانش‌آموزان تصریح کرد: حضور خانواده‌ها در این محافل، علاوه بر ایجاد فضای صمیمی و معنوی، موجب تقویت پیوند خانه و مدرسه در حوزه تربیت دینی می‌شود و این موضوع یکی از رویکرد‌های اصلی آموزش و پرورش در برنامه‌های قرآنی است.

خان‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار برگزاری این محافل و مشارکت گسترده دانش‌آموزان، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی، تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برداریم.