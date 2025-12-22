به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون دانشجویی دانشگاه مازندران از تصویب آیین‌نامه حمایت از دانشجویان قهرمان ورزشی خبر داد و اعلام کرد: به مدال‌آوران ملی و بین‌المللی جوایز نقدی و تسهیلات ویژه تعلق می‌گیرد.

امامعلی شعبانی گفت: مطابق این آیین‌نامه، دانشجویان مدال‌آور در سطوح المپیاد، کشوری و بین‌المللی جوایز نقدی دریافت خواهند کرد. در سال نخست، به مدال‌آوران بین‌المللی حداکثر ۱۵ میلیون تومان برای مدال طلا، ۱۳ میلیون تومان برای مدال نقره و ۱۰ میلیون تومان برای مدال برنز تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: در سطوح المپیاد و کشوری نیز جوایز تا ۱۰ میلیون تومان برای مدال طلا، ۷ میلیون تومان برای مدال نقره و ۵ میلیون تومان برای مدال برنز تعیین شده است. هیأت‌رئیسه دانشگاه تصویب کرد که این مبالغ سالانه و متناسب با تورم افزایش یابد. علاوه بر جوایز نقدی، تسهیلات ویژه‌ای نیز برای این قهرمانان در نظر گرفته شده است.

شعبانی با بیان اینکه دانشگاه مازندران یکی از پیشگامان این طرح در سطح ملی است، تصریح کرد: حمایت از قهرمانان ورزشی دانشجویی می‌تواند به رشد ورزش دانشگاه، کسب مقام‌های ملی و بین‌المللی و ارتقای رتبه دانشگاه در سطح ملی و جهانی کمک شایانی کند.

وی همچنین اشاره کرد که فعالیت‌ها و رخدادهای ورزشی در نظام رتبه‌بندی ISC با ضریب اثر ۱۲ جایگاه مهمی دارند.