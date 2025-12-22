پخش زنده
امروز: -
اعطای پلاک انطباق رده انرژی ساختمانها در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون انرژی کشور صبح امروز در جلسه گروه کاری اقتصادی شورای برنامهریزی اصفهان در استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت اندازهگیری و پایش مصرف انرژی در ساختمانها گفت: دستورالعمل اجرایی این موضوع در مهر سال گذشته ابلاغ شد که طبق آن، مهندسان طراح موظف به تعیین رده انرژی ساختمان و مهندسان ناظر مکلف به نظارت کامل بر اجرای الزامات بودند، مراجع صدور پروانه نیز باید این رده انرژی را در گواهی پایانکار درج و پلاک انطباق انرژی را ضمیمه کنند.
احمدرضا طاهریاصل با بیان اینکه امسال برای نخستینبار در کشور در اصفهان اجرا شد، افزود: مسوولیت هماهنگی این طرح بر عهده سازمان نظام مهندسی، تهیه و نصب پلاک بر عهده سازنده و نگهداری آن بر عهده مالک یا مدیر ساختمان است.
وی گفت: این پلاک شامل اطلاعاتی شامل شماره پرونده شهرسازی، کد نوسازی، پلاک ثبتی، مساحت زیربنا، تعداد طبقات و همچنین QR Code و بارکد اتصال به سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی کشور است.
احمدرضا طاهریاصل افزود: ردهبندی انرژی ساختمانها مطابق ویرایش پنجم مبحث ۱۹ و در سطوح D، C، B و A اجرا میشود و در گام بعدی و با اجرای کامل سیستم «سربهسبز»، علاوه بر انرژی، شاخصهایی مانند بهرهوری آب، مصالح و دیگر معیارهای محیطزیستی نیز در قالب ۲۳ امتیاز ارزیابی خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی کشور با تشریح روند ارزیابی ساختمانها نیز گفت: ارزیابیها در سه حوزه معماری، فناوری و منابع تولید انرژی اجرا شده است.
وی ادامه داد: در این فرآیند، جدارهها، هندسه و فرم ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی بررسی شدهاند، برای ساختمانهای بالای ۹ طبقه یا با زیربنای بیش از ۳ هزار مترمربع، شبیهسازی انرژی نیز الزامی بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی کشور با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: در مرحله نخست، هفت ساختمان داوطلب ارزیابی و از این میان، چهار ساختمان موفق به دریافت پلاک گواهی انطباق انرژی شدند که همگی از نظر عایقکاری، پنجرههای استاندارد، تجهیزات با راندمان بالا، سیستمهای چگالشی، هوشمندسازی و بهرهگیری از انرژی خورشیدی در شرایط مطلوبی قرار دارند.