به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون انرژی کشور صبح امروز در جلسه گروه کاری اقتصادی شورای برنامه‌ریزی اصفهان در استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت اندازه‌گیری و پایش مصرف انرژی در ساختمان‌ها گفت: دستورالعمل اجرایی این موضوع در مهر سال گذشته ابلاغ شد که طبق آن، مهندسان طراح موظف به تعیین رده انرژی ساختمان و مهندسان ناظر مکلف به نظارت کامل بر اجرای الزامات بودند، مراجع صدور پروانه نیز باید این رده انرژی را در گواهی پایان‌کار درج و پلاک انطباق انرژی را ضمیمه کنند.

احمدرضا طاهری‌اصل با بیان اینکه امسال برای نخستین‌بار در کشور در اصفهان اجرا شد، افزود: مسوولیت هماهنگی این طرح بر عهده سازمان نظام مهندسی، تهیه و نصب پلاک بر عهده سازنده و نگهداری آن بر عهده مالک یا مدیر ساختمان است.

وی گفت: این پلاک شامل اطلاعاتی شامل شماره پرونده شهرسازی، کد نوسازی، پلاک ثبتی، مساحت زیربنا، تعداد طبقات و همچنین QR Code و بارکد اتصال به سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی کشور است.

احمدرضا طاهری‌اصل افزود: رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها مطابق ویرایش پنجم مبحث ۱۹ و در سطوح D، C، B و A اجرا می‌شود و در گام بعدی و با اجرای کامل سیستم «سربه‌سبز»، علاوه بر انرژی، شاخص‌هایی مانند بهره‌وری آب، مصالح و دیگر معیار‌های محیط‌زیستی نیز در قالب ۲۳ امتیاز ارزیابی خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی کشور با تشریح روند ارزیابی ساختمان‌ها نیز گفت: ارزیابی‌ها در سه حوزه معماری، فناوری و منابع تولید انرژی اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این فرآیند، جداره‌ها، هندسه و فرم ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی بررسی شده‌اند، برای ساختمان‌های بالای ۹ طبقه یا با زیربنای بیش از ۳ هزار مترمربع، شبیه‌سازی انرژی نیز الزامی بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی کشور با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: در مرحله نخست، هفت ساختمان داوطلب ارزیابی و از این میان، چهار ساختمان موفق به دریافت پلاک گواهی انطباق انرژی شدند که همگی از نظر عایق‌کاری، پنجره‌های استاندارد، تجهیزات با راندمان بالا، سیستم‌های چگالشی، هوشمندسازی و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در شرایط مطلوبی قرار دارند.