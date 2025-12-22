پخش زنده
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی آذربایجانشرقی گفت: بیش از ۱۰۱ هزار گردشگر خارجی و ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار گردشگر داخلی از ابتدای سال تاکنون در مراکز رسمی اقامت داشتهاند و این آمار نمایانگر افزایش محسوس سفرهای داخلی و خارجی به استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیومرث کریمی در جلسه ستاد خدمات سفر با ارائه آمارهای رسمی اقامت گردشگران، بیان کرد: تعداد گردشگران خارجی مقیم در استان از ۹۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۱ هزار نفر در سال جاری(۱۴۰۴) رسیده است و این رشد نشاندهنده افزایش علاقهمندان به سفر و تجربه فرهنگ و طبیعت آذربایجانشرقی است.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار گردشگر داخلی در مراکز رسمی اقامتی استان اقامت داشتهاند که این میزان اقامت نیز، بیانگر استقبال گسترده گردشگران داخلی از زیرساختهای گردشگری و جاذبههای استان است.
او با تأکید بر این نکته که این آمار صرفاً مربوط به گردشگران اقامتکننده در مراکز رسمی استان است، یادآور شد: واقعیت گردشگری استان بسیار گستردهتر است و شمار واقعی گردشگران، بهویژه خارجیهای ورودی، بسیار فراتر از تعداد اقامتکنندگان است.
کریمی در ادامه با اشاره به اهمیت آمادهسازی زیرساختها و خدمات گردشگری اظهار کرد: توسعه امکانات رفاهی، ارتقای کیفیت خدمات و اطلاعرسانی دقیق برای هر گردشگر، چه داخلی و چه خارجی، باید در اولویت قرار گیرد تا تجربه سفر در استان به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.
معاون گردشگری استان در پایان تأکید کرد: این آمار رسمی نمایی از وضعیت گردشگری استان ارائه میدهد، اما برای برنامهریزی واقعبینانه، باید حضور غیررسمی و گسترده گردشگران نیز مدنظر قرار گیرد.