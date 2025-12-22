فیلم‌های سینمایی «میاژاگان» محصول ۲۰۲۴ هندوستان در گونه کمدی‌ ـ‌ درام و «افلاطون» محصول ۲۰۲۲ ترکیه در گونه درام، با پایان مراحل دوبله و آماده‌سازی، به‌زودی از شبکه‌های نمایش و چهار سیما برای مخاطبان پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی هندی «میاژاگان» محصول سال ۲۰۲۴ با گونه کمدی‌ـ‌درام پس از طی مراحل دوبله در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما، برای پخش از شبکه نمایش آماده شده است. این فیلم با گویندگی ۱۹ نفر از صداپیشگان سرشناس، زیر نظر کریم بیانی (مدیر دوبله) و با صدابرداری محمدامین مردانلو دوبله شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: آرول، مردی میانسال پس از سال‌ها به زادگاه خود بازمی‌گردد تا در مراسم عروسی دخترعمویش شرکت کند.

او در این سفر با خویشاوندی مهربان روبه‌رو می‌شود که خاطرات روزگار کودکی و ارتباط نزدیک با اصل وجودش را یادآور می‌شود؛ اتفاقی که در نهایت سبب تحول درونی و بازگشت به ریشه‌ها برای او می‌شود.

در این پروژه، جمعی از صداپیشگان از جمله رضا آفتابی، آزاده اکبری، آرزو امیربدری، شراره حضرتی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، داود شعبانی‌نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سحر صحامیان، مهسا عرفانی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویان‌پور، امیرصالح کسروی، علی منصوری‌راد، علی‌همت مومیوند، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و کریم بیانی به گویندگی پرداخته‌اند.

شرکت‌کنندگان در این روند، پس از طی مراحل تایید، ترجمه و ویرایش محتوای فیلم، دوبله این اثر را برای پخش از شبکه نمایش به پایان رساندند.

فیلم سینمایی «افلاطون»

فیلم سینمایی ترکیه‌ای «افلاطون» محصول سال ۲۰۲۲ در گونه درام، با پایان مراحل دوبله، آماده پخش از شبکه چهار سیما شده است.

این فیلم به کارگردانی دوبله حسین خدادادبیگی و صدابرداری رامین آریاشکوه و با گویندگی ۱۲ نفر از صداپیشگان به زبان فارسی بازتولید شده است.

مهناز آبادیان، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، مریم جلینی، مریم رادپور، مرضیه صفی‌خانی، نغمه عزیزی‌پور، شروین قطعه‌ای، امیرصالح کسروی، علی‌همت مومیوند و حسین خدادادبیگی صداپیشگان این فیلم هستند.

موضوع این فیلم حول محور زندگی یک زن جوان نابینا که در مغازه تعمیر ساعت مشغول به کار است، می‌گذرد. او با بوی عطر و صدای یکی از مشتریان ارتباط عمیقی برقرار می‌کند که آغازگر ماجرایی عاشقانه و انسانی می‌شود. «افلاطون» با روایتی متفاوت و لطیف، مخاطب را به درک عمیق‌تری از تجربه زیستن یک فرد نابینا دعوت می‌کند و امید، عشق و استقلال فردی را به تصویر می‌کشد.

این فیلم با نگاه شاعرانه به روابط انسانی و خلق صحنه‌هایی احساسی، واجد تأمل درباره معنای زندگی از چشم‌اندازی متفاوت است.

انتظار می‌رود با پایان مراحل فنی و اداری، این فیلم‌ها به زودی در جدول پخش شبکه‌های سیما قرار بگیرند و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرند.