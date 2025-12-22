به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده با اشاره به اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد ملی، گفت: فولاد به‌عنوان یکی از صنایع پایه کشور، نقش کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و ارتقای توان رقابتی ایران در بازار‌های جهانی دارد، اما توزیع فضایی نامتوازن، محدودیت منابع آب، انرژی و فاصله معادن از بنادر صادراتی، پایداری این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: ایران با برخورداری از بیش از ۵.۵ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی سنگ‌آهن و زنجیره‌ای گسترده از واحد‌های فرآوری و فولادسازی، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران اصلی فولاد منطقه را دارد، اما دستیابی به اهداف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و ۷۰ میلیون تن در افق ۱۴۱۰، بدون بازنگری در ساختار فضایی زنجیره فولاد امکان‌پذیر نیست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه محدودیت استخراج سنگ‌آهن، ناترازی انرژی و فشار بر منابع آبی مناطق مرکزی از گلوگاه‌های اصلی صنعت فولاد است، تصریح کرد: بر همین اساس، پیشنهادیه بازآرایی فضایی زنجیره تأمین و ارزش صنعت فولاد با رویکرد آمایش سرزمین و تأکید ویژه بر نقش استان یزد تدوین شده تا الگوی بهینه استقرار حلقه‌های مختلف زنجیره، از معدن تا محصولات نهایی، مشخص شود.

دهقانی‌زاده ادامه داد: این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل زنجیره ارزش، تحلیل‌های فضایی و مکانی در محیط GIS، سناریونویسی فضایی و مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و SAW، به‌دنبال ارائه نقشه راهی علمی و اجرایی برای توسعه پایدار صنعت فولاد کشور است.

وی با اشاره به جایگاه استان یزد در این الگو گفت: یزد به‌واسطه تمرکز معادن بزرگ سنگ‌آهن، زیرساخت‌های صنعتی مناسب و تجربه چند دهه‌ای در زنجیره فولاد، می‌تواند در الگوی جدید، نقش محوری در تکمیل زنجیره‌های پایین‌دست و توسعه فولاد‌های با ارزش افزوده بالا در حوزه‌هایی مانند قطعه‌سازی و ماشین‌سازی ایفا کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد خاطرنشان کرد: اطلس فضایی صنعت فولاد کشور، نقشه‌های پهنه‌بندی مکانی، تحلیل ناترازی منابع آب و انرژی، سناریو‌های توسعه و الگوی پیشنهادی بازآرایی زنجیره فولاد در افق ۱۴۱۰، از مهم‌ترین خروجی‌های این طرح خواهد بود که می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای قرار گیرد.

دهقانی‌زاده در پایان تأکید کرد: نتایج این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه فعلی و آینده استان یزد در زنجیره ملی فولاد، ابزار تصمیم‌سازی مؤثری برای دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های برنامه‌ریزی فراهم می‌کند تا توسعه این صنعت راهبردی با رویکردی متوازن، پایدار و مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای دنبال شود.