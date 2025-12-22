پخش زنده
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی استان گفت: ۵۵ زندانی با مساعدت دستگاه قضایی و همراهی خیرین نیکاندیش استان کرمان آزاد شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: به مناسبت فرارسیدن آئین باستانی شب یلدا و با هدف تقویت بنیان خانواده، ۵۵ زندانی با مساعدت دستگاه قضایی، بهرهمندی از ارفاقات قانونی و همراهی خیرین نیکاندیش استان کرمان آزاد شدند.
رضا ذوالفعلینژاد در تشریح این خبر افزود: به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، این آیین کهن ایرانی و با هدف تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی، ۵۵ زندانی واجد شرایط از زندانهای استان کرمان آزاد شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۹ نفر با مساعدت دستگاه قضایی و در چارچوب ارفاقات قانونی از جمله مرخصی پایان حبس، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی آزاد شدند و ۶ زندانی دیگر نیز با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به همت خیرین نیکاندیش کرمانی از زندان آزاد شدند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با تأکید بر اهمیت نقش سرپرست خانوار در تحکیم بنیان خانواده افزود: آزادی زندانیان بهویژه سرپرستان خانوار در چنین ایامی، علاوه بر ایجاد آرامش روانی در خانوادهها، نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و میتواند زمینه بازگشت سالم این افراد به جامعه را فراهم کند.
ذوالفعلی نژاد ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و مشارکت ارزشمند خیرین، تصریح کرد: حمایت از زندانیان واجد شرایط و خانوادههای آنان، یکی از اولویتهای مهم سازمان زندانهاست و این اقدامات انساندوستانه در مناسبتهای مختلف با جدیت دنبال میشود تا زمینه اصلاح، بازاجتماعی شدن و حفظ کرامت انسانی زندانیان فراهم شود.