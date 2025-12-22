به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر پاک استوار دوم امیرحسام جوینده فردا سه شنبه دوم دی ساعت ۱۰ صبح از سپاه ناحیه صومعه سرا برگزار و در گلزار شهدای جعفری صومعه سرا به خاک سپرده می‌شود.

مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان و بلوچستان ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ حین اعزام به ماموریت مرزی دچار سانحه تصادف رانندگی شدند که در این حادثه استوار دوم امیرحسام جوینده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید استواردوم امیرحسام جوینده مجرد و اهل صومعه سرا است.