کشف محموله سوخت به ارزش ۴ و نیم میلیارد تومان در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ محمدرضا رضایی بیان کرد: مامورین پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت فاقد مجوز در انباری در اطراف شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک مخزن بزرگ، حدود ۸۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه در این راستا ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ رسول ایزدپناه اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

وی افزود: پس از مسافتی تعقیب و گریز، راننده عرصه را بر خود تنگ دید و بار همراه خود را آتش زد که با تلاش ماموران به سرغت آتش خاموش شد.

فرمانده انتظامی فراشبند با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ هزار نخ سیگار خارجی بدون مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.