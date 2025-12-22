به مناسبت شب یلدا، استاندار خوزستان با جمعی از ایتام زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی استان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده به همراه جمعی از مسئولان، با حضور در منازل کودکان یتیم و محسنین شب یلدا را در فضایی صمیمانه با آنان گذراند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: ما در کمیته امداد متعهد هستیم تا به بهترین شکل ممکن از ایتام و نیازمندان حمایت کنیم و این شب را برای آنها به یادماندنی کنیم.

جمال شیبه با تأکید بر لزوم همکاری و مشارکت جامعه در حمایت از ایتام، افزود: همه ما مسئول هستیم تا در کنار یکدیگر به فرزندان این سرزمین کمک کنیم و فضای امن را برای آنها فراهم آوریم.

وی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و امدادگران در حمایت از ایتام و ارتقاء کیفیت زندگی آنان است و امید است که با همکاری نهاد‌ها و خیرین، این خدمات همچنان ادامه یابد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان خاطر نشان کرد: مردم نیکوکار و خیران می‌توانند از طریق کد دستوری *۸۸۷۷*۰۶۱# و ارسال عدد ۵ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ و شماره کارت ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۹۴-۰۵۷۵ به نام کمیته امداد امام خمینی استان در پویش یلدای مهربانی مشارکت کنند.

در این بازدید صمیمانه، مسئولان ضمن گفت‌و‌گو با خانواده‌ها و بررسی مسائل آنان، هدایایی به خانواده‌ها اهدا کردند و دستورات لازم برای رسیدگی به نیاز‌ها و مطالبات مطرح‌شده صادر شد.