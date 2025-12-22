پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، با اشاره به تأکیدات مقامات عالی کشور در خصوص مدیریت هوشمند و دادهمحور، گفت: برای ساماندهی بهتر امور و افزایش سرعت تصمیمگیری، طراحی یک داشبورد موضوعی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان بهصورت برخط تمامی فعالیتهای مرتبط با ناترازیها را رصد کرد.
وی افزود: این داشبورد امکان مشاهده لحظهای روندها، شناسایی مشکلات، رفع گلوگاهها و کنترل و ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف را فراهم میکند و کمک میکند تصمیمات اجرایی با دقت و سرعت بیشتری اتخاذ شود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به تجربه موفق اجرای این رویکرد در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که استفاده از ابزارهای هوشمند و پایش آنلاین میتواند نقش مؤثری در افزایش کارآمدی، شفافیت و حل سریعتر مسائل ایفا کند.
قائمپناه خاطرنشان کرد: هدف نهایی از راهاندازی این داشبوردهای موضوعی، ایجاد آمادگی بیشتر کشور برای مواجهه با شرایط حساس و کمک به حل مسائل مهم ملی با رویکردی چابک و مبتنی بر داده است