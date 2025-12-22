معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، با اشاره به تأکیدات مقامات عالی کشور در خصوص مدیریت هوشمند و داده‌محور، گفت: برای ساماندهی بهتر امور و افزایش سرعت تصمیم‌گیری، طراحی یک داشبورد موضوعی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان به‌صورت برخط تمامی فعالیت‌های مرتبط با ناترازی‌ها را رصد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، با اشاره به تأکیدات مقامات عالی کشور در خصوص مدیریت هوشمند و داده‌محور، گفت: برای ساماندهی بهتر امور و افزایش سرعت تصمیم‌گیری، طراحی یک داشبورد موضوعی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان به‌صورت برخط تمامی فعالیت‌های مرتبط با ناترازی‌ها را رصد کرد.

وی افزود: این داشبورد امکان مشاهده لحظه‌ای روندها، شناسایی مشکلات، رفع گلوگاه‌ها و کنترل و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تصمیمات اجرایی با دقت و سرعت بیشتری اتخاذ شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربه موفق اجرای این رویکرد در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که استفاده از ابزار‌های هوشمند و پایش آنلاین می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارآمدی، شفافیت و حل سریع‌تر مسائل ایفا کند.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: هدف نهایی از راه‌اندازی این داشبورد‌های موضوعی، ایجاد آمادگی بیشتر کشور برای مواجهه با شرایط حساس و کمک به حل مسائل مهم ملی با رویکردی چابک و مبتنی بر داده است