سرپرست اداره پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق از ورود نخستین گروه از قو‌ها و غاز‌های مهاجر به این پارک ملی، برای زمستان گذرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخش‌بهار گفت: نخستین گروه قو‌ها و غاز‌های مهاجر به پارک ملی بوجاق وارد شدند تا زمستان را با بهرگیری از زیستگاه‌های این پارک ملی سپری کنند.

وی با بیان اینکه پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در کشور، هر سال میزبان هزاران پرنده از گونه‌های مختلف است، افزود: ورود قو‌ها و غاز‌های مهاجر به پارک ملی بوجاق نشان‌دهنده سلامت محیط زیست منطقه است.

سرپرست اداره پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق با اشاره به ضرورت پایش مستمر جمعیت پرندگان مهاجر، گفت: کارشناسان این اداره به طور منظم وضعیت جمعیت پرندگان را بررسی می‌کنند تا ضمن ثبت داده‌های علمی، از بروز تهدیدات احتمالی مانند بیماری‌های واگیر و یا تخریب زیستگاه‌ها جلوگیری شود.

یعقوب رخش بهار افزود: با رعایت اصول زیست محیطی و همکاری گروه‌های مردم نهاد، جوامع محلی و طبیعت دوستان با محیط‌بانان پاسگاه‌های محیط‌بانی مناطق، می‌توان از سلامت زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های ارزشمند پرندگان مهاجر محافظت کرد.